Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Kleinkraftrad kollidierte mit Auto

Kamp-Lintfort (ots)

Am Montag gegen 13.35 Uhr befuhr ein 34-jähriger Kamp-Lintforter mit einem Kleinkraftrad die Hoerstgener Straße in Richtung Dorfstraße und beabsichtigte, nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen.

Dabei kam es zu einer einer Kollision mit dem Auto eines 23-Jährigen aus Kamp-Lintfort, der die Dorfstraße in Richtung Molkereistraße befuhr.

Beide Männer erlitten Verletzungen. Der 23-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Da die Atemluft des 34-Jährigen nach Alkohol roch, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

