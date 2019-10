Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bus prallt gegen Verkaufsstand

Petershagen (ots)

Am 11.10.2019, gegen 22:00 Uhr, bemerkte ein Anwohner der Bückeburger Straße 3 in Petershagen einen lauten Knall und konnte anschließend einen unbekannten Bus davonfahren sehen, welcher zuvor gegen ein Metallgestänge eines Verkaufsstandes gefahren sei und diesen beschädigte. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Minden 0571/8866-0.

