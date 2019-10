Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 84-Jährige bei Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Minden-Minderheide (ots)

In den frühen Abendstunden des 11.10.19 befuhr eine 84-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Holzhauser Straße in Fahrtrichtung Holzhausen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 77-jährigen Radfahrer, der gerade aus einer Grundstückseinfahrt auf die Holzhauser Straße fuhr. Der Radfahrer wurde seitlich aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. Er wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum Minden verbracht. In der Atemluft der Fahrzeugführerin konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ihr wurde auf der Polizeiwache Minden eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle



Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell