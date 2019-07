Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Omnibus streift Pkw - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.07.2019, befuhr gegen 18.00 Uhr ein Omnibus die Obere Hauptstraße in Löffingen. Dabei streifte er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, VW Sharan und beschädigte den linken Außenspiegel und beide Türgriffe. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750,- EUR Der Fahrer des KOM fuhr ohne anzuhalten weiter. Ob er den Unfall bemerkt hat bzw. haben muss, bedarf noch der näheren Klärung.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich beim Polizeiposten Löffingen (Tel. 07654 806060) oder beim Polizeirevier Titisee-Neustadt (07651 93360) zu melden.

