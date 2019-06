Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.06.2019 mit einem Beitrag aus dem Stadtgebiet Heilbronn

Heilbronn (ots)

Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Vandalen auf der Bundesgartenschau Mehrere Pflanzkübel umgeworfen und sämtliche Pflanzen aus etwa 10 Kübeln herausgeris-sen haben bislang Unbekannte Samstagnacht gegen 22.30 Uhr. Die Spuren des Vandalismus begannen am Uferweg des Eingangs Campuspark und zogen sich vorbei am Eisstadion durchgehend bis zum Ausgang Hospitalgrün. Laut Sicherheitsdienst soll es sich bei den Tätern um 3-4 Jugendliche gehandelt haben, wie von einem Besucher zugetragen wurde. Verantwortliche der BUGA beziffern den Schaden auf etwa 10.000,-- EUR. Hinweise zu den Tätern bitte an das Polizeirevier Heilbronn unter Tel.Nr. 07131/104-2500.

