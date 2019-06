Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Samstag, 15.06.2019 mit einem Beitrag aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis

Pfedelbach: Motorradfahrer schwer verletzt Ein 63-jähriger Autofahrer aus Pfedelbach befuhr die Hauptstraße in Pfedelbach ortseinwärts, von Heuholz kommend. Beim Abbiegen in die Kaiserstraße übersah er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 57-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der aus Frei-berg stammende Motorradfahrer wurde durch den Zusammenprall noch etwa 1 m in die Kai-serstraße hinein geschleift. Er erlitt schwere Quetschungen am Bein und wurde mit dem Ret-tungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An seinem Motorrad, einer Suzuki SV 1000, entstand ein Schaden von etwa 4.000,-- EUR. Am PKW Jeep des Verursachers betrug der Schaden ebenfalls etwa 4.000,-- EUR.

