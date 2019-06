Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Auerbach: Grundschule besprüht - Zeugen gesucht

Unbekannte besprühten in dem Zeitraum vom 2. Juni bis zum 7. Juni die Fassade einer Grundschule in der Schulstraße in Auerbach. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen im tatrelevanten Zeitraum geben? Diese werden unter der Telefonnummer 06293 233 vom Polizeiposten Schefflenz entgegengenommen.

