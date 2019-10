Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Segelflugzeug verunglückt - Zwei Insassen hängen in Baumkronen fest

Porta Westfalica, Kreis Lüchow-Dannenberg (ots)

Ein mit zwei Personen besetztes Segelflugzeug ist am Samstagnachmittag in der Nähe des Fernsehturms in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) verunglückt. Die Maschine geriet aus bisher ungeklärten Gründen in einem Waldgebiet entlang des Mindener Wegs in die Baumkronen und blieb dort in einer Höhe von etwa 15 Meter hängen. Der 21-jährige Pilot sowie seine 17-jährige Begleiterin, sie stammen aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg, sind unverletzt, befinden sich gegenwärtig aber noch im Cockpit, da die Rettungskräfte aufgrund der instabilen Lage des Seglers sie noch nicht gefahrlos bergen konnten.

Ein Notfallseelsorger betreut die jungen Menschen per Telefon. Währenddessen prüfen die Rettungsmannschaften der Feuerwehr, darunter auch Höhenretter der Feuerwehr Espelkamp, alternative Bergungsmöglichkeiten vom Boden und aus der Luft. So könnte ein Kran oder ein spezieller Lastenhubschrauber für die Bergung in Betracht kommen.

Der 21-jährige Pilot und seine jugendliche Begleiterin waren gegen 13.30 Uhr vom Flugplatz in Porta Westfalica-Vennebeck gestartet. Hier sollte der Flug auch wieder enden. Warum es zu dem Zwischenfall kam, kann die Polizei noch nicht sagen. Dies wird Gegenstand späterer Ermittlungen sein. Vorrangig gilt es nun die beiden Verunglückten aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Wann dies gelingen wird, kann noch nicht gesagt werden. Ein Großaufgebot von Feuerwehrkräften sowie von Beamten der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke sind vor Ort. Ein Spaziergänger hatte gegen 14.30 Uhr den Vorfall der Kreisleitstelle der Feuerwehr gemeldet. Die verständigte daraufhin die Polizei.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell