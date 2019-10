Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Audi Q8 flüchtet nach Verkehrsunfall

Minden (ots)

Am 12.10.2019, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Ringstraße/Rodenbecker Str.. Ein unbekannter männlicher Fahrzeugführer befuhr mit seinem Audi Q8 die Ringstraße in nördliche Richtung. Der Audi-Fahrer befuhr den linken der beiden Fahrstreifen und beabsichtigte auf Höhe der Rodenbecker Straße den Fahrstreifen zu wechseln. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er den schräg hinter ihm, auf dem rechten Fahrstreifen, befindlichen Golf-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der Audi-Fahrer in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,-EUR. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Minden 0571/8866-0.

