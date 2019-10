Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wechselgeldbetrug - Unbekannter erbeutet Bargeld - #polsiwi

Kreuztal / Siegen (ots)

Am Donnerstag, 24.10.2019, gegen 10:20 Uhr, sprach ein bisher Unbekannter einen 80-Jährigen auf dem Parkplatz an der Kreuztaler Roonstraße an. Der Senior stand am Kassenautomaten des Parkplatzes. Angeblich wollte der Unbekannte Geld gewechselt haben. Unter diesem Vorwand verwickelte er den 80-Jährigen in ein Gespräch und entwendete 300,- Euro.

Die gleiche Masche hatte gegen 11:45 Uhr wieder Erfolg. Hier sprach der Unbekannte einen 83-Jährigen auf deinem Parkplatz in der Hagener Straße (Siegen) an. Es wurden 250,- Euro entwendet.

Der Unbekannte wird beschrieben: circa 25-30 Jahre alt, 165 cm groß, schmale Statur, schwarze Haare, bekleidet mit einer engen schwarzen Hose und Mokassinschuhe.

