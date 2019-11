Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW kommt von der Fahrbahn ab; 18-jährige Fahranfängerin wird verletzt

57271 Hilchenbach, L713 zwischen Oberndorf und Helberhausen (ots)

Am Freitag, 01.11.2019 gegen 12:00 Uhr, befährt eine 18-jährige PKW-Fahrerin die Landstraße L 713 von Helberhausen in Richtung Oberndorf und kommt aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Da sich die Fahrerin hierbei verletzt, wird sie in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Der PKW, der nicht mehr fahrbereit war, musste durch ein Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 3.000 EUR.

