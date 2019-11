Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Grabschmuck von Friedhof gestohlen - #polsiwi

Kreuztal-Littfeld (ots)

In Kreuztal ist es in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag(01.11.2019) zum Diebstahl von Grabschmuck gekommen. Angehörige der Verstorbenen bemerkten die Diebstähle an den Grabstätten und verständigten die Polizei. Unbekannte stahlen zuvor von zwei Gräbern des Friedhofs Am Schiefen Weg die dort aufgestellten Steinengel. Es entstand ein Schaden in Höhe von 50,- Euro. Die Kriminalpolizei in Kreuztal bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02732-909-0.

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

