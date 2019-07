Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Unfall unter Alkohol verursacht

Pforzheim (ots)

Ein mit knapp 2,7 Promille alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagmittag auf der B 10 bei Pforzheim einen Unfall verursacht. Der 38-Jährige war mit seinem Mercedes gegen 14.45 Uhr auf der Eutinger Straße von Pforzheim in Richtung Niefern unterwegs. Offenbar aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung nahm er den vor ihm an einer roten Ampel stehenden 60-jährigen Opel-Fahrer zu spät wahr, weshalb er seinem Vordermann auffuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt. Dem Mann wurden sein Führerschein und eine Blutprobe abgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden in Höhe von 5.000 Euro.

