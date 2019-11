Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Streit in Discothek

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmorgen, den 17.11.2019 gegen 03:30 Uhr, ging bei der Polizei Pirmasens die Meldung über eine Auseinandersetzung in einer Discothek in der Pestalozzistraße ein. Die Stimmung bei den beteiligten Personen war alkoholbedingt sehr aufgeheizt. Letztendlich konnten die Beamten vor Ort ermitteln, dass es außerhalb der Discothek zu einer Rangelei zwischen mehreren Personen kam. Die anwesenden Securitymitarbeiter wollten eingreifen und den Streit schlichten. Hierbei wurde schließlich ein 29-Jähriger Mann aus dem Landkreis durch einen 48-Jährigen Securitymitarbeiter am Kopf verletzt. Der Geschädigte musste anschließend ärztlich behandelt werden.

