Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: KLETTERUNFALL

Spirkelbach (ots)

Am 16.11.2019, 17:00 h kam es in der "Kleinen Weiherwand" zu einem Kletterunfall. Hierbei verunglückte eine 27-jährige Frau aus Neustadt und musste durch die Höhenrettung der Feuerwehr geborgen werden. Aufgrund ihrer mittelschweren Verletzungen wurde die Frau ins Vinzentius-Krankenhaus in Landau verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell