Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Personenschaden- Fußgängerin beim Abbiegen erfasst

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es Montagmorgen (27.1.) gegen 08.00 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Bismarkstraße / Nordring. Ein 80-jähriger Nissan-Fahrer aus Bünde befand sich auf der Bismarkstraße in Fahrtrichtung Nordring. Im Kreuzungsbereich Nordring, beabsichtigte er nach rechts in den Nordring abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er eine 63-jährige Fußgängerin, die an der Grünlicht zeigenden Fußgängerfuhrt den Nordring überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde durch die Kollision im Lendenbereich verletzt und musste zur stationären Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Am Nissan entstand leichter Sachschaden

