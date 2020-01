Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Fahrzeug auf Baustelle- Bagger beschädigt

Herford (ots)

Im Tatzeitraum von Montag (27.01.) um 16.00 Uhr bis Dienstag (28.01.) um 07.30 Uhr beschädigten Unbekannte ein Arbeitsfahrzeug auf einer Baustelle am Wilhelmsplatz in Herford. Einer der Arbeiter stellte bei Wiederaufnahme der Arbeiten am Dienstagmorgen fest, dass der oder die Täter vermutlich durch einen Stein die Scheibe von einem Bagger eingeschlagen hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Nummer 05221-8880 entgegen.

