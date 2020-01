Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkender Pkw beschädigt- Verursacher flüchtet

Herford (ots)

(sls) Im Verlauf des Dienstag (28.1.) in der Zeit von 07.30 Uhr morgens bis in den frühen Abendstunden um 18.00 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Unfall an der Hardenbergstraße. Dort stand ein silber farbender Nissan Micra abgeparkt am rechten Fahrbahnrand. Als der Nutzer am Abend mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte, bemerkte er einen Schaden im hinteren linken Bereich des Nissans. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss mit einem Fahrzeug den Schaden verursacht haben. Dieser entfernte sich jedoch, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden am Nissan wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun in diesem Fall der Unfallflucht und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder Verursacher machen können, sich telefonisch unter der Tel. 05221-8880 zu melden.

