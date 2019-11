Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw fährt Fußgängerin an und flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag (24.11.2019) gegen 18.30 Uhr an der Einmündung Heilbronner Straße / Borsigstraße ereignet hat, ist eine 16-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden. Die 16-Jährige betrat mutmaßlich bei Grünlicht die Fußgängerfurt der Heilbronner Straße und wurde dabei von einem Pkw mit weißer Farbe im Fußbereich erfasst. Sie musste mit leichten Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik gebracht werden. Hinweise zum flüchtigen Pkw nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell