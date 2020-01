Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisierter verursacht Unfall- Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Löhne (ots)

(sls) Auf der Herforder Straße in Löhne kam es am Mittwochabend (29.1.) gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall im Bereich einer Grundstückszufahrt. Eine 38-jährige Löhnerin befuhr mit ihrem Nissan die Herforder Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 58 konnte sie zunächst beobachten, wie der Fahrer eines Audi rückwärts aus der Einfahrt fahren wollte. Sie haben ihren Nissan noch bis zum Stillstand abgebremst und durch lautes Hupen auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen wollen. Der 51-Jährige Audi Fahrer aus Löhne reagierte jedoch nicht und es kam zum Zusammenstoß mit dem Nissan. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 51-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine entsprechende Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen, weil ihm dieser bereits schon seit längerer Zeit entzogen wurde. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell