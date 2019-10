Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Aufbruchsversuch an Geldautomaten - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 31.10.2019, haben Unbekannte versucht, zwei Geldautomaten in Lottstetten aufzubrechen. Ihr Vorhaben misslang, die Täter verschwanden ohne Beute. Die Tat geschah zwischen 01:30 Uhr und 02:15 Uhr. Zunächst drangen der oder die Täter gewaltsam in das Lebensmittelgeschäft in der Industriestraße ein, in dem sich auch eine Bankfiliale befindet. Drinnen hebelten sie die Türe zum Automatenraum auf und machten sich an die dort installierten Geldautomaten ran. Diese Aufbruchsversuche scheiterten. Bereits am 29.10.2019 waren vermutlich dieselben Täter dort, um ihre Tat vorzubereiten. Zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr wurden drei schlanke maskierte Männer von einer Überwachungskamera aufgenommen. Wer an diesen beiden Tagen Verdächtiges beobachtet hat, soll dies bitte bei der Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0, melden.

