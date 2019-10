Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtragsmeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/4399162

Der 23-jährige Beschuldigte wurde am 17.10.2019 aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Frankenthal erwirkten Haftbefehls dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags an. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

