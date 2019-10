Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Rheingönheimer Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 16.10.2019, gegen 11.00 Uhr, fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Auto auf der Rheingönheimer Straße in Richtung Saarlandstraße. Als zur gleichen Zeit eine 79-Jährige mit ihrem Auto vom Zedtwitzhof in die Rheingönheimer Straße einfuhr, stießen die beiden Autos zusammen. Die 79-Jährige lenkte im Zuge des Unfalls noch nach rechts, wobei sie das geparkte Auto eines 40-Jährigen touchierte, anschließend gegen eine Hauswand fuhr und dann zum Stehen kam. Die 79-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. An allen drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. An der Hauswand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Autos der 79-Jährigen und der 62-Jährigen wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell