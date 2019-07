Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendiebin in Supermarkt erwischt

Ludwigshafen (ots)

Am 09.07.2019, gegen 13:40 Uhr, steckte eine 18-Jährige in einem Supermarkt in der Mundenheimer Straße mehrere Kosmetikartikel in ihre Tasche und wollte den Kassenbereich passieren, ohne zu bezahlen. Als sie vom Ladendetektiv angesprochen wurde, schrie sie und wollte wegrennen. Dabei stieß sie den 49-Jährigen zur Seite. Trotzdem gelang es dem Ladendetektiv sowie einem zufällig anwesenden Kriminalbeamten, die 18-Jährige festzuhalten. Sie wurde mit auf die Polizeidienststelle genommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

