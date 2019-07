Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollator angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 07.07.2019, gegen 12:20 Uhr, parkte ein unbekannter Autofahrer auf dem Bürgersteig in der Kreuzstraße. Als der Fahrer zurück setzte, um auszuparken, fuhr er an den hinteren Reifen des Rollators eines 77-Jährigen, der gerade dabei war, die Straße zu überqueren. Der Unbekannte hielt daraufhin an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des 77-Jährigen. Da er keinen Stift und Zettel dabei hatte, verschwand er kurzzeitig und kehrte mit einem beschriebenen Zettel zurück, den er dem 77-Jährigen in letzter Sekunde in die Hand drückte, bevor dieser in den schon eingetroffenen Bus einstieg. Als der 77-Jährige im Bus auf den Zettel schaute, stellte er fest, dass die Angaben auf dem Zettel nicht vollständig waren. Nun sucht die Polizei Zeugen sowie den unbekannten Autofahrer. Der Mann war etwa 30-35 Jahre alt und circa 1,70 m groß. Er hatte blonde kurze Haare und eine sportliche kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer kurzen hellen Hose sowie einem hellen Achselshirt. Das Auto war klein und beige. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell