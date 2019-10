Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Offene Tür bringt Fahrradfahrerin zu Fall - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine unachtsam geöffnete Autotür hat am Mittwochmorgen, 30.10.2019, ein Fahrradfahrerin in Lörrach zu Fall gebracht. Dabei erlitt die 47-jährige leichte Verletzungen an der Hand und kam ins Krankenhaus. Kurz nach 09:00 Uhr hatte der 54 Jahre alte Fahrer eines Lieferwagens in der Palmstraße die Fahrertür geöffnet. In diesem Moment fuhr die Fahrradfahrerin vorbei und prallte gegen die Türe.

