Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl: Einbruch in Bauernladen in der Endinger Straße

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 28.01.2020, von 04:00 Uhr bis 06:00 Uhr, kam es in der Endinger Straße zu einem Einbruch in einen Bauernladen. Hierbei verschaffte sich die bislang unbekannten Täter unberechtigt Zutritt in das Ladengeschäft und entwendete eine Spendenkasse. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ungefähr 400 EUR. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641 582-0, entgegen.

sk

