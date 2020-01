Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach - Am Mittwoch, den 29.01.2020 ereignete sich in Breisach auf dem Lidl-Parkplatz eine Unfallflucht. Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 20- bis 25-jähriger Autofahrer rückwärts gegen das geparkte Fahrzeug der Geschädigten. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Dieser habe einen silbernen SUV mit Freiburger Kennzeichen gefahren. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand am Heck (rechts) ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell