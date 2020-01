Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwarzer Opel Kombi flüchtete

Osnabrück (ots)

Am späten Sonntagnachmittag kam es im Luhrmannsweg zu einer Unfallflucht durch den Fahrer eines schwarzen Opel Kombi Astra oder Insignia. Das mit Xenon-Scheinwerfern ausgestattete Fahrzeug war gegen 17.30 Uhr in Richtung Haster Weg unterwegs, als es im Bereich einer Fahrbahnverengung mit der linken Fahrzeugfront einen am Straßenrand wartenden grauen BMW touchierte. Der Fahrer hielt danach nicht an, setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Der Mann war etwa 40 Jahre alt und hatte nur wenige oder gar keine Haare auf dem Kopf. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst der Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell