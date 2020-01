Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in den Franziskus-Kindergarten

Wallenhorst (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in den Franziskus-Kindergarten am Schulweg eingebrochen. Die Täter hebelten auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Dabei bemerkten die Einbrecher offenbar, dass sie die Alarmanlage ausgelöst haben, ließen von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten ohne Beute. Die Ermittler der Bramscher Polizei bitten unter der Telefonnummer 05461/915300 um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell