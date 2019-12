Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gebäudebrand

- Bernau

Am 14.12.2019, um 20:00 Uhr, kam es zu einem Scheunenbrand aus noch bislang unbekannter Ursache. Durch den Wind wurde das Feuer auf das angrenzende Wohngebäude übertragen, wodurch zuerst der Dachstuhl und dann das Obergeschoss in Brand geriet. Zwei Mietwohnungen im Obergeschoss sind nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner konnten sich alle in Sicherheit bringen und bleiben unverletzt. Nach derzeitiger Schätzung entstand Sachschaden von mehreren Hundertausend Euro.

Stand: 02:00 Uhr

