Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Apotheke

Freiburg (ots)

LKR EM

- Reute

Im Zeitraum von Freitag 18:30 Uhr bis Samstag 08:15 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter, durch Aufdrücken der Schiebetür, in den Verkaufsraum der "Apotheke am Rathaus". Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist noch unbekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte unter Telefon 07641/582-0 an das Polizeirevier Emmendingen.

Stand: 01:50 Uhr

FLZ/as (RE)

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell