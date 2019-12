POL-FR: Verkehrsunfallflucht mit Kraftrad

Polizeipräsidium Freiburg

Weil am Rhein-Haltingen

In den frühen Morgenstunden des Samstag ereignete sich in der Großen Gaß in Haltingen eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines motorisierten Zweirades kam von der Fahrbahn ab, landete in einem Vorgarten und beschädigte diesen nicht unerheblich. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei konnte am Unfallort diverse Fahrzeugteile sicherstellen. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) in Verbindung zu setzen.

