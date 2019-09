Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster Senior zurück - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Korschenbroich/Neuss/Heinsberg/Viersen/Mönchengladbach (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemeldung vom 03.09.2019 -11:39 Uhr- über eine Vermisstensache im Bereich Korschenbroich und hatten in diesem Zusammenhang das Foto eines 80-Jährigen veröffentlicht. Der Vermisste ist von einer Passantin in einem Waldstück im Kreis Viersen angetroffen worden. Um den Gesundheitszustand abzuklären, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Fahndungsmaßnahmen eingestellt und nimmt die Öffentlichkeitsfahndung hiermit zurück.

