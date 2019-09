Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchte Wohnungseinbrüche in Grevenbroich und Dormagen - Täter scheiterten an Sicherung

Bild-Infos

Download

Grevenbroich-Hülchrath/Dormagen-Nievenheim (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Haus in der Jahnstraße in Grevenbroich einzubrechen. Zwischen Freitagabend (30.09.), 18:00 Uhr, und Sonntag (01.09.), 20:00 Uhr, versuchten der oder die Tatverdächtigen, die Kellertür auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln, was ihnen jedoch aufgrund der zusätzlich angebrachten Sicherung nicht gelang.

Am frühen Montagmorgen (02.09.), gegen 4:20 Uhr, versuchten Unbekannte ihr Glück an einer Terrassentür eines Reihenhauses in der Koniferenstraße in Dormagen-Nievenheim. Auch hier scheiterten der oder die Täter bei dem Versuch, die Tür aufzuhebeln, an einem zusätzlich angebrachten Schloss.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zu den genannten Tatzeiten etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Dass man sich vor einem Einbruch schützen kann, zeigen diese Erfahrungen. Mehr als 40 Prozent der Wohnungseinbrüche bleiben im Versuch stecken - nicht zuletzt wegen technischer Sicherungen an Fenstern und Türen.

Wie man Einbrechern sprichwörtlich "einen Riegel vorschiebt", erläutern die Experten des Kommissariats für Kriminalprävention der Polizei im Rhein-Kreis Neuss an regelmäßigen Terminen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können bei der Gelegenheit ganz praktisch erfahren, wie leicht es ist, ein ungesichertes Fenster aufzuhebeln. Wer anschließend darüber nachdenkt seine Wohnung um- oder nachzurüsten, erhält von den technischen Beratern der Polizei hilfreiche Tipps.

Die Beratungstermine im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" sowie weitere Infos zum Thema Einbruchsschutz findet man im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell