Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand im Nordsternpark - sechs Feuerwehrleute verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Brand am frühen Dienstagabend, 12. November, unter einem ehemaligen Kohlebunker im Nordsternpark an der Grothusstraße erlitten sechs Feuerwehrleute leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Gegen 18 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Bei der Brandbekämpfung stellten die Einsatzkräfte eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration fest. Eine Explosionsgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt. Auch die Schifffahrt auf dem Rhein-Herne-Kanal war betroffen und musste zeitweise eingestellt werden. Der Großeinsatz konnte erst am frühen Mittwochmorgen beendet werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die Maßnahmen vor Ort dauern an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

