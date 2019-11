POL-GE: Korrekturmeldung zu Pressemitteilung vom 11.11.2019, 11.50 Uhr

Polizei Gelsenkirchen

Hiermit werden die Zeitangaben zur Pressemitteilung "Gelsenkirchener durch Schläge und Tritte verletzt" (abrufbar unter dem nachfolgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4436449) korrigiert. Der Vorfall, bei dem ein 33-jähriger Gelsenkirchener durch Tritte und Schläge an der Haltestelle Trinenkamp in Bismarck leicht verletzt wurde, ereignete sich am Sonntag, 10. November 2019, gegen 17.35 Uhr.

