Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchener durch Schläge und Tritte verletzt - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitag, 8. November 2019, haben gegen 18.15 Uhr bislang unbekannte Täter einen 33-jährigen Gelsenkirchener auf der Cranger Straße in Erle leicht verletzt. Der Mann war gegen 17.50 Uhr an der Haltestelle Trinenkamp in Bismarck in eine U-Bahn eingestiegen. Schon dort war ihm die Gruppe junger Männer aufgefallen, weil sie laut schrien. Nachdem der Mann die Straßenbahn verließ, attackierten ihn die Unbekannten, die dem Mann folgten, mit Schlägen und Tritten. Auch ein 25-jähriger Zeuge, der dem Geschädigten helfen wollte, wurde getreten. Die Männer flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Die Gesuchten sollen sich in türkischer Sprache unterhalten haben. Der Hauptverdächtige trug einen grauen Trainingsanzug mit einer schwarzen Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den gesuchten Männern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209/ 365 -7511 oder an die Kriminalwache unter -8240.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell