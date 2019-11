Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ückendorfer Straße entstand am frühen Sonntagmorgen, 10. November, ein geschätzter Gesamtschaden von fast 50.000 Euro. Ein 40-jähriger Skoda-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und musste Blutproben abgeben. Gegen 5 Uhr war der Bochumer auf der Ückendorfer Straße stadteinwärts unterwegs. Unweit der Straße Am Bahnhof kam er nach rechts von der Straße ab, fuhr gegen einen abgestellten Anhänger und schob diesen auf einen geparkten Laster. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer. Die alarmierten Polizisten trafen den leichtverletzten Flüchtigen kurze Zeit später an und nahmen ihn mit zur Wache. Der Skoda wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell