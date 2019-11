Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung auf der Hauptstraße in der Altstadt wurden am frühen Samstagmorgen, 9. November, zwei Männer im Alter von 30 und 35 Jahren verletzt. Kurz nach Mitternacht gerieten zwei Familien in einem Mehrfamilienhaus in Streit. Hintergrund war offenbar ein Schrank, der im Hausflur steht. Im weiteren Verlauf entwickelte sich aus der verbalen eine handfeste Auseinandersetzung, die sich dann auf die Straße verlagerte. In der Spitze beteiligten sich bis zu 20 Personen. Die alarmierten Polizisten konnten die Schlägerei, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde, beenden. Ein 30-jähriger Mann aus Bergkamen erlitt mehrere Schnittverletzungen. Er muss sich in einem Krankenhaus stationär behandeln lassen. Ein 35-jähriger Mann aus Leipzig wurde leicht verletzt und lehnte eine Behandlung ab. Die Beamten nahmen die Personalien der Streithähne auf und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

