POL-GE: Gelsenkirchener Polizei im Einsatz gegen Verkehrssünder

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr hat für die Gelsenkirchener Polizei eine sehr hohe Priorität. Deshalb führt sie regelmäßig Schwerpunkteinsätze zu unterschiedlichen Themen durch. Bei einem solchen Einsatz am vergangenen Samstag, 9. November, auf der Willy-Brandt-Allee ahndeten die Polizisten in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr alleine 40 Gurtverstöße. In 13 Fällen waren Kinder falsch oder gar nicht gesichert, in 27 Fällen hatten Erwachsene keinen Gurt angelegt. Wegen anderer Ordnungswidrigkeiten gab es zudem noch 18 Anzeigen und zwölf Verwarngelder.

