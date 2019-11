Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte fragten nach Feuer und stahlen Geldbörse

Gelsenkirchen (ots)

Opfer eines Straßenraubes wurde ein 57-Jähriger am Donnerstag, 7. November, in Höhe eines Spielplatzes an der Kilianstraße in Beckhausen. Der Mann aus Gelsenkirchen wurde dort gegen 18.10 Uhr von drei Unbekannten angesprochen. Sie fragten nach Feuer. Anschließend hielten sie ihr Opfer fest und griffen in seine Taschen. Der 57-Jährige wehrte sich. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht und liefen in Richtung Horster Straße davon. Später bemerkte der Gelsenkirchener, dass seine Geldbörse fehlte. Er zeigte die Tat am heutigen Freitagmittag bei der Polizei an. Die Ermittler suchen jetzt drei Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren. Einer ist schlank, etwa 1,70 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Der zweite ist ebenfalls etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte krauses lichtes Haar. Der dritte im Bunde ist zirka 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle kurze Haare. Hinweise zum Vorfall und zu Verdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell