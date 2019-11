POL-GE: 15-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Polizei Gelsenkirchen

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Donnerstagmittag, 7. November 2019, ist eine 15-Jährige an der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen-Schalke leicht verletzt worden. Das Mädchen wollte gegen 14.20 Uhr die Schienen an einem Übergang in Höhe der Grenzstraße queren. Dabei wurde sie von der Bahn touchiert, die in Fahrtrichtung Süden unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte die Gelsenkirchenerin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Ohne Verletzte, aber mit Blechschaden, endete ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend an einem Kreisverkehr in Bulmke-Hüllen. Ein 67-jähriger Autofahrer fuhr gegen 20.35 Uhr in den Kreisverkehr an der Wanner Straße/Brüsseler Straße ein und kollidierte dabei mit dem Wagen einer 34-Jährigen, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Weil die alarmierten Polizeibeamten bei dem Autofahrer aus Gelsenkirchener Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie vor Ort einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der positiv verlief. Er musste deshalb mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

