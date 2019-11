Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Renitenter Ladendieb klaut Druckerpatronen

Gelsenkirchen (ots)

Eine eher ungewöhnliche Beute hatte sich ein 48-jähriger Georgier ausgesucht, als er am Donnerstagnachmittag, 7. November 2019, in einem Geschäft auf der Grothusstraße in Schalke versuchte, mehrere Druckerpatronen in einem Gesamtwert von 300 Euro zu entwenden. Gegen 14.50 Uhr wurde der Mann von dem 52-jährigen Filialleiter dabei beobachtet, wie er zwei Patronen-Sets in seine Jacke steckte und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Der 52-Jährige sprach den Mann daraufhin an, der sofort aggressiv reagierte, um sich schlug und versuchte zu flüchten. Nur mit Hilfe von zwei Kunden konnte der Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen. Im Auto des 48-Jährigen fanden die Polizisten weitere Tintenpatronen, die sie sicherstellten. Nachdem der Beschuldigte eine Sicherheitsleistung erbracht hatte, konnte er die Polizeiwache verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

