Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Bönen (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.07.2019) fuhr gegen 17.45 Uhr eine 54 jährige Bönenerin auf der Paul-Weniger-Straße in Richtung Hammer Straße und wollte hier nach links abbiegen. Beim Abbiegen achtete sie nicht auf einen von links kommenden 34 jährigen Bönener und die Fahrzeuge kollidierten. Der Fahrer verletzte sich leicht, musste aber nicht vor Ort ärztlich behandelt werden. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf etwa 16 000 Euro geschätzt.

