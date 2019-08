Polizei Mettmann

POL-ME: Über 2 Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt - sechs Männer festgenommen - Ratingen - 1908069

Mettmann (ots)

Am Montagabend des 12.08.2019 konnten Beamte des Polizeisonderdienstes in Ratingen fünf Drogendealer festnehmen und über zwei Kilogramm Haschisch sowie hohe Summen Bargeld beschlagnahmen. Zuvor hatten die Polizisten einen 21-jährigen Dealer dabei beobachtet, wie dieser einem 28-jährigen Mann in einem Park in Höhe der Brunostraße Drogen verkaufte. Als die Beamten sich zu erkennen gaben, versuchten die beiden Männer zu Fuß zu flüchten. Mit Unterstützung eines Diensthundes konnten die Beamten die beiden Flüchtigen schnell einholen und vorläufig festnehmen. Weitere Ermittlungen führten die Polizei anschließend zu einer Wohnung an der Oberstraße, die daraufhin durchsucht wurde. Dabei fanden die Polizisten diverse Betäubungsmittel und mehrere tausend Euro Bargeld. Der 20-jährige Bewohner sowie drei weitere polizeibekannte Männer im Alter von 21 und 22 Jahren, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung aufhielten, wurden vorläufig festgenommen. Die Vernehmungen der Beschuldigten sowie weitere Ermittlungen dauern noch an. Seit einigen Monaten führt die Polizei im Kreis Mettmann im Kampf gegen die Clan-Kriminalität, auch in Kooperation mit den städtischen Ordnungsbehörden, immer wieder Sondereinsätze durch. Der aktuelle Ermittlungserfolg ist das Ergebnis eines solchen Einsatzes.

