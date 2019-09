Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 37 Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten mittels Kratzspuren in der Zeit von Samstag auf Sonntag insgesamt 37 Fahrzeuge in Kuchenheim. Die Pkw waren geparkt und standen überwiegend in der Händelstraße. Es entstand durch Kratzer ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen telefonisch unter 02251/799-570 oder 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell