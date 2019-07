Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Kusel (ots)

Am Donnerstag, den 18.07.2019 wurde im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Industriestraße ein ordnungsgemäß geparkter BMW vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken durch unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am beschädigten PKW wurden blaue Lackanhaftungen des Verursachers sichergestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381-9190 bzw. unter Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

