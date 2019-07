Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht

Odenbach (ots)

Eine Mülltonne touchiert hat in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag ein Verkehrsteilnehmer in der Grabenstraße. Die Tonne wurde auf dem Gehweg stehend von dem Fahrzeug erfasst und in die neben der Straße befindlichen Steinbeete gedrückt. Der Wagen ist vermutlich in Richtung Hauptstraße weiter gefahren. Bis zum Freitagmorgen wurde der Unfall nicht gemeldet. Der Fahrer erhält somit eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Ereignis unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



