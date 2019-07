Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Gullydeckel ausgehoben

Waldmohr (ots)

In der Nacht vom 17.07.2019 auf den 18.07.2019 wurden mehrere Gullydeckel, u. a. in Hauptdurchgangsstraßen in Waldmohr von derzeit unbekannten Tätern ausgehoben.

Die Polizei beseitigte die Gefahrenstellen in dem sie die Gullydeckel wieder zeitnah einsetzten konnte.

Dies mag für die Täter vielleicht nur ein simpler Streich oder Spaß darstellen, birgt in der Realität aber größte Gefahren, insbesondere für den rollenden Verkehr.

Daher stellt dies zumindest den Versuch der Straftat "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" dar, bei dem ermittelte Täter mit teils hohen sanktionierten Strafen zu rechnen haben.

Hier wird nicht nur die Gefahr eines Sachschadens in Kauf genommen, sondern es wird leichtfertig mit dem Leib und Leben eines unbestimmten Personenkreises gespielt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Tel.-Nr. 06373/822-0.

